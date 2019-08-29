СМИ: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

По предварительным данным, на время проведения проверки американская помощь Незалежной будет приостановлена.

Американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть военную помощь Киеву, составившую в 2019 году 250 миллионов долларов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

По предварительным данным, президент США поручил провести проверку с целью удостовериться, что средства используются в соответствии с интересами Вашингтона.

Как уточняется, на время проведения ревизии средства будут временно заморожены. Члены Комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США выразили обеспокоенность таким решением главы Белого дома.

— У нас есть серьёзные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию, почему она задерживает выделение этих ресурсов,— говорится в заявлении комитета. Аналогичный запрос также направил комитет по делам вооружённых сил страны.

Отмечается, что, по данным оборонного ведомства США, общий объём военной помощи, оказанной правительству Незалежной с 2014 года, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Ранее представители Пентагона заявили, что Вашингтон, как и ранее, заинтересован в оказании военной помощи властям Украины.