На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10 километров

Из вулкана Шивелуч на Камчатке 29 августа, в четверг, произошёл выброс пепла на высоту до 10 километров.

— В четверг зарегистрирован выброс пепла на высоту до 10 км из кратера Шивелуча. По спутниковым данным, шлейф дрейфует на север, — сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В настоящее время на Шивелуче продолжает расти лавовый купол, сильная дымная активность, сход раскалённых лавин. Из-за активизации ему присвоен повышенный — оранжевый — код опасности для авиации, так как магматический пепел диаметром до двух миллиметров может попасть в механизм самолёта и вывести его из строя.

Данных о пеплопадах в населённых пунктах пока не поступало.

Ране сообщалось, что Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров.