СМИ назвали количество трудоустроенных предпенсионеров

На территории России проживает порядка 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста. Официально трудоустроены из них 40%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные, которые ПФР направил в Роструд.

По данным Росстата, в стране живет 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста. Из них, согласно письму Пенсионного фонда РФ в Роструд, работают 1,8 миллиона и 2,2 миллиона соответственно, то есть четыре миллиона в общей сложности.

Таким образом, трудоустроены 40% россиян предпенсионного возраста. Среди мужчин эта доля выше и составляет 43%, среди женщин ниже — 38%.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года Пенсионный фонд РФ готовится перейти на электронные трудовые книжки.