После истории с увольнением хирургов на Урале отстранили от работы главврачей

Медики написали заявления об увольнении из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки, однако потом отозвали.

В Нижнем Тагиле от работы отстранили главных врачей двух больниц, где шесть хирургов написали заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Сергея Угринова.

Он уточнил, что речь идёт о главвраче Демидовской центральной городской больницы Сергее Овсянникове и главвраче ЦГБ № 1 Олеге Николаеве. Проверка завершится через две недели.

— Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели, — заявил Угринов.

Проверяющей комиссии предстоит выяснить, каким образом распределяется общий объём зарплаты медицинских работников и средства фонда стимулирования, а также определить уровень нагрузки на врачей.

Напомним, в Нижнем Тагиле сразу несколько хирургов написали заявление об увольнении из-за высокой нагрузки и несоизмеримо низкой оплаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует реакции со стороны Минздрава, который в свою очередь пообещал хирургам стимулирующие выплаты. Позже медики отозвали свои заявления.