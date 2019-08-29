ЕКА готово возобновить полёты своих астронавтов на российских "Союзах"

Решение ещё не принято, для этого необходима прямая договорённость с "Роскосмосом".

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз". Точное решение будет известно после официальных договорённостей с "Роскосмосом". Об этом глава ЕКА Ян Вернер сообщил ТАСС.

— Для запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договорённость, в частности с "Роскосмосом". Пока такой договорённости нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем, — сказал Вернер.

Он также добавил, что ЕКА не финансирует отправку своих астронавтов на МКС. Оно только предоставляет всё необходимое оборудование американцам, а они уже сами осуществляют отправку на станцию.

Напомним, ранее ЕКА сообщило, что больше не будет отправлять на МКС своих астронавтов на российских "Союзах". Также в агентстве добавили, что полёты будут осуществляться на американских кораблях.