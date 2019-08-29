Умер актёр из "Папиных дочек" и "Каменской" Александр Числов

В Москве на 55-м году жизни умер актёр Александр Числов. Об этом сообщает издание Teleprogramma.Pro со ссылкой на друга артиста Дениса Сердюкова.

В середине августа Числов был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Утром 29 августа он умер в отделении реанимации. Причина смерти — обострение пневмонии.

Александр Числов известен по множеству эпизодических ролей, он сыграл почти в 150 фильмах, в том числе в картинах "Беспредел", "Легенда № 17", "Любить по-русски — 2", сериалах "Каменская", "Участок", "Папины дочки".