Юрист раскрыл схему "мёртвых душ" у оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал видеорасследование, в котором раскрыл фальсификации некоторых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, при сборе подписей.

Юрист отметил, что поймал оппозиционеров на вранье о том, что мёртвых в подписных листах оппозиции невозможно было проверить за столь короткое время. Также Ремесло подчеркнул, что дал мастер-класс "великим расследователям" из ФБК.

Напомним, ранее юрист представил новые доказательства подделки подписей некоторыми кандидатами в депутаты Московской городской думы.

Как уже сообщал Лайф, как раз из-за "мёртвых душ" в подписях некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму. В итоге они решили, что нужно не исправлять ошибки и не пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.