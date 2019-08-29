Российское подразделение Huawei прокомментировало отлучение Mate 30 от Google

Зарубежные СМИ сообщают, что новый флагманский смартфон Huawei выйдет без доступа к основным сервисам Google вроде карт и магазина приложений.

Издание Reuters, ссылаясь на источник в Google, пишет, что Mate 30, осенний флагманский смартфон Huawei, выйдет без предустановленных приложений Google Play, Google Maps и так далее. Связано это с санкциями, которыми Правительство США обложило Китай в рамках торговой войны.

Представитель Huawei в России прокомментировал Лайфу сообщение Reuters. Компания повторила уже хорошо известную всем мантру.

— Согласно последним сообщениям СМИ, Google ограничила продажу смартфонов Huawei Mate 30 с предустановленными приложениями и сервисами Google Play. Нашим приоритетным выбором для мобильных устройств по-прежнему остаётся операционная система Android и её экосистема. Пожалуйста, следите за обновлениями, мы ожидаем запуск наших новых продуктов в ближайшем будущем, — рассказал Лайфу Huawei.

Reuters от представителя китайской компании Джо Келли получило похожий ответ. Тот разве что добавил, что, если США не оставит Huawei шансов, корпорации придётся продолжить развивать собственную операционную систему.

По предварительным данным, анонс Mate 30 может состояться 18 сентября в Мюнхене. Подробнее о потенциальных последствиях отлучения Huawei от Google мы писали в этом большом материале.

Напомним также, что ранее стало известно о планах российского правительства на использование планшетов Huawei для переписи населения. Ожидается, что РФ закупит 360 тыс. устройств и установит на них отечественную операционную систему "Аврора".