Игра по-крупному. Как Китай может ответить Apple за Huawei

Google, Intel и несколько других американских IT-компаний прекратили работать с Huawei. Одни эксперты пророчат китайцам скорое разорение, другие — не спешат хоронить Huawei. Неожиданной жертвой в торговой войне может стать флагман американской экономики — компания Apple. Лайф разбирается, к чему приведёт обострение в отношениях США и КНР

Что случилось?

В связи с обострившимся конфликтом в торговых отношениях между США и Китаем сильно досталось Huawei, одному из крупнейших производителей смартфонов. Министерство торговли США внесло в чёрный список Huawei и 70 связанных с этой компанией фирм. Это значит, что китайцы больше не могут закупать в Америке что-либо без одобрения Правительства США. Следом с открытыми заявлениями выступили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Все они разорвали партнёрство с Huawei.

Все они — очень важные для китайского вендора организации. Google владеет Android и всеми Google-сервисами. Intel — поставляет Huawei важное серверное оборудование. Qualcomm — делится процессорами и модемами для смартфонов. Xilinx и Broadcom — поставляют коммуникационные компоненты.

Что будет с Huawei без Android?

Китайский вендор сильно споткнётся в погоне за Samsung и Apple, но, скорее всего, не сгинет. Потопить Huawei нынешними санкциями невозможно. А вот ослабить — да, — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Причин, по которым Huawei имеет все шансы выдержать натиск Запада, несколько. Что касается Android. Несмотря на то что китайцев отрезали от Google-сервисов, это не значит, что все Android-гаджеты Huawei в одночасье превратятся в "кирпичи". И вендор, и сама Google уже подтвердили , что все выпущенные и продающиеся смартфоны Huawei продолжат работать с американскими сервисами (YouTube, Google Play, Google Maps и т.д.) и получать новые настройки безопасности.

А что будет с новыми моделями смартфонов Huawei — большой вопрос. Дело в том, что китайцы все ещё смогут использовать Android, так как его исходный код находится в открытом доступе. Но большого смысла в этом не будет, поскольку от девайса без приложений и Google-сервисов прока мало. Резонно предположить, что Huawei переведёт своё оборудование на собственную операционную систему, о существовании которой китайцы рассказали ещё в марте. По некоторым данным , телеком-гигант работает над собственной операционкой с 2012 года.

— Huawei начнёт использовать собственную операционную систему. Она вполне себе функциональна, а единственной её проблемой является отсутствие большого разнообразия приложений. Поэтому они наверняка начнут вкладывать огромные деньги в разработчиков, — рассуждает Эльдар Муртазин и отмечает, что у Huawei есть все шансы не прогореть с этим делом, поскольку у китайцев есть и много денег, и поддержка государства. А вот сама Google может от всей это войны сильно натерпеться.

— Фактически мы наблюдаем деглобализацию. Гегемония Android как основной мобильной платформы начнёт ослабевать. Причём не только за счёт Huawei. Многие страны начнут принимать законы, которые будут ограничивать Google. Потому что все увидели, что Android — это оружие в руках администрации США, которым размахивают без оглядки на людей, — говорит аналитик.

Что будет с Huawei без комплектующих?

Без комплектующих Huawei тоже протянет. Американское железо для китайской компании важно, но не критично. С одной стороны, Huawei, предчувствуя кризис, запаслась запчастями, которых должно хватить минимум на три месяца выпуска гаджетов в привычном объёме. Как утверждают зарубежные аналитики, китайцы надеются, что за квартал кризис торговых отношений ослабнет и всё вернётся на круги своя. Но, даже если этого не произойдёт, у Huawei есть другой запасной план — компания HiSilicon, уже не первый год штампующая для опального вендора и процессоры, и модемы, которые не хуже, а где-то и лучше западных аналогов. Кроме того, остаются ещё европейские производители полупроводников, часть из которых уже заявили , что будут рада сотрудничеству с Huawei.

Павел Кушелев, IT-журналист, к будущему Huawei относится более скептически, чем Муртазин: Это очень сильный удар. И чипы копили, и в разработку операционки вместе с той элементной базой, от которой Huawei все ещё зависит от американцев, вкладывались. Но нужно понимать, что для одной компании это дело неподъёмное. Особенно в краткие сроки. Их же от Америки отключают. А США — самый большой держатель технологий.

Что будет с Apple без Китая?

В свою очередь Эльдар Муртазин рисует мрачную картину будущего. Он не исключает, что торговая война может перестать торговой, если стороны не придут к компромиссу в течение ближайшей недели-двух.

— Я думаю, что торговая война может привести к войне настоящей. Сейчас пойдут ответные действия со стороны Китая. Скорее всего, они выльются в ограничения для производителей электроники США и её сателлитов. Запустится новая цепочка событий, в которых важную роль сыграет Тайвань. Поскольку для Запада эта страна может стать фабрикой, которая заменит Китай. Тайвань находится рядом с Китаем, но в то же время на эту страну огромное влияние оказывают и США. Я думаю, что Китай попытается забрать эту территорию силой. Чтобы не нивелировать те меры, которые Китай примет против Америки, — рассуждает аналитик Mobile Research Group.

К слову о мерах против США. Многие могут не знать, но Apple сильно зависит от заводов Foxconn, расположенных в Тайване и Китае. На фабриках Foxconn производится подавляющее большинство всей техники Apple. Под давлением правительства та часть цехов, которая расположена непосредственно на территории КНР, может перестать обслуживать американцев. Но даже если этого не случится, Дэн Эйвис, аналитик американской компании Wedbush Securities, считает, что при эскалации конфликта iPhone подорожают на 20%. Собственно, не даром же Дональд Трамп настаивает на переносе производства iPhone из Китая в родную страну.

— Apple гарантированно теряет китайские продажи. Уже объявлен бойкот американским товарам, и в первую очередь Apple. Дойдёт до того, что iPhone и MacBook будут вырывать из рук людей и разбивать их на месте. Дома можно пользоваться, а на людях — нельзя. В Китае такое вполне возможно, — говорит Эльдар Муртазин.

Также Китай, подобно США, может отобрать у главного американского производителя смартфонов ряд комплектующих. Производственная цепочка у компании из Купертино — не самая прозрачная, на профильные издания регулярно сообщают, что американцы по мелочам, но всё же переключаются на китайские запчасти. Например, часть аккумуляторов Apple закупает у Desay Battery Technology и Sunwoda Electronic. Рамы для iPhone тоже делают китайцы из Everwin Precision. Более того, какое-то время назад ходили слухи, что Apple присматривается к мобильным 5G-модемам от HiSilicon, которая, напомним, на короткой ноге с Huawei.

— Получается, что США не могут быстро уничтожить Huawei, а Китай за считанные месяцы надавить на Apple так, что американцам нечего будет продавать, — заключил Эльдар Муртазин.