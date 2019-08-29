Брань Киркорова на "Новой волне" объяснили его перфекционизмом

В пресс-службе Филиппа Киркорова объяснили резкое поведение певца на репетиции в ходе фестиваля "Новая волна", сообщает РИА "Новости".
— Премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист — перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед, — рассказали в пресс-службе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы только что ЭТО сделали..... Премьера песни «ЛУННЫЙ ГОСТЬ», написанная специально для меня АЛЕКСЕЕМ РОМАНОВЫМ @alexeyromanof на стихи МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА @gutserievmedia на «ВЕЧЕРЕ ПРЕМЬЕР» на «НОВОЙ ВОЛНЕ» @newwave_official , в блистательной постановке @nazardidyk в сопровождении Лучшего Балета @freedomballet_official 🇺🇦п/р Елены КОЛЯДЕНКО @kolyadenkolena Все-таки УКРАИНА 🇺🇦рулит в шоу-бизнесе, при чём очень креативно, модно, современно и актуально! Горжусь дружбой и работой с вами, ребята! Спасибо🙏! Это был очень непростой номер, с очень глубоким смыслом и определенным месседжем в наше очень неспокойное и абсолютно не толерантное время (кто в теме, тот поймёт)🙌 Спасибо ещё раз, и до встречи снова и снова в творческой Галактики смелых и самоотверженных! И, конечно, спасибо @lopatinlab за великолепную аранжировку моему верному саратнику и другу -АНАТОЛИЮ ЛОПАТИНУ. Ну и не за горами премьера видео Клипа на эту песню от @zaurzaseev by @hoodyakov production. VERY VERY SOON. И это будет что-то💣!!!!👍 Look by @dolcegabbana @altasartoria_official @dolcegabbana_man Photo by @phot.on #филиппкиркоров #премьера #гуцериевмихаил #freedombalet #новаяволна2019 #free #love #peace #dolcegabbana #лунныйгость #нелюдямверятавлюдей
Накануне Лайф публиковал видео, в котором Киркоров в ультимативном тоне заявляет, что, пока не пройдёт его репетиция, концерт не начнётся. Артист обматерил помощников и организаторов из-за того, что они ушли на обед.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram