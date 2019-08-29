Брань Киркорова на "Новой волне" объяснили его перфекционизмом

Премьера песни "Лунный гость" требовала много внимания и времени, поэтому артист так жёстко отреагировал на срыв репетиции.

В пресс-службе Филиппа Киркорова объяснили резкое поведение певца на репетиции в ходе фестиваля "Новая волна", сообщает РИА "Новости".

— Премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист — перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед, — рассказали в пресс-службе.

Накануне Лайф публиковал видео, в котором Киркоров в ультимативном тоне заявляет, что, пока не пройдёт его репетиция, концерт не начнётся. Артист обматерил помощников и организаторов из-за того, что они ушли на обед.