Мориарти из "Шерлока" приедет на Comic Con Russia

5 и 6 октября на фестивале в Москве Эндрю Скотт выступит на сцене и раздаст автографы фанатам.

Ирландский актёр Эндрю Скотт, сыгравший Мориарти в сериале "Шерлок", приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia в качестве специального гостя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля.

— 5 и 6 октября актёр выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам, — сообщили агентству.

Эндрю Скотт также известен своими ролями в фильмах "Виктор Франкенштейн", "007. Спектр" и сериале "Корона". А в следующем году выйдет военная драма "1917", в которой ирландский актёр снова снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем.

Напомним, ранее организаторы фестиваля Comic Con Russia рассказали, что пригласили на мероприятие создателя мультфильма "Чип и Дейл" Тэда Стоунса.