"Безответственно". Гурцкая осудила призывы оппозиции провести митинг 31 августа

Призывы представителей оппозиции провести несанкционированный митинг 31 августа в преддверии Дня знаний — это безответственно, считает глава Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая.

— Сейчас москвичи и гости столицы занимаются последними приготовлениями, покупают одежду, школьные принадлежности. Сейчас в Москве потрясающие праздничные дни, завтра на ВДНХ огромная выставка, послезавтра — праздничные дни, концерты. Очень важно, чтобы в городе был покой и порядок. Это понимает любой здравомыслящий человек. Поэтому призывы принять участие в несанкционированных акциях протеста я считаю безответственными, — заявила она в разговоре с Лайфом.

Она напомнила, как важно заботиться о детях, у которых начинается новый учебный год. Гурцкая отмечает, что, наоборот, нужно сделать всё, чтобы им было проще приступить к занятиям, а не призывать к несанкционированным акциям.

Ранее политолог Алексей Мартынов в беседе с Лайфом размышлял, зачем оппозиции понадобился митинг в последний день лета. Он уверен, что истинные цели организаторов — получить жёсткую реакцию.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки, не пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.