Суд вынес приговор "врачу"-каннибалу из Челябинска

Мужчину снова отправили на лечение в психиатрическую клинику, в этот раз на неопределённый срок.

Ленинский районный суд Челябинска отправил "врача"-каннибала Бориса Кондрашина на принудительное лечение в психиатрическую клинику на неопределённый срок. Об этом сообщает URA.RU.

При задержании мужчины у него дома обнаружили наркотики. На суде он заявил, что использовал их в качестве приправы к еде.

О челябинском враче заговорили в феврале 2018 года. Тогда один из психиатров на медицинском форуме узнал в "коллеге" своего бывшего пациента.

Выяснилось, что Борис Кондрашин, в 16 лет возомнивший себя слугой тёмных сил, убил и расчленил своего одноклассника. Его признали невменяемым и отправили на десять лет в психбольницу.

Спустя годы Кондрашин вышел из клиники, купил диплом врача и устроился в больницу Челябинска. Он проработал терапевтом около года, давал советы пациентам на медицинском форуме.