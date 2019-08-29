СМИ: У семьи актёра Александра Числова нет денег на его похороны

Близкий друг артиста рассказал ,что единственным ценным имуществом покойного была квартира, а из родных людей у Числова осталась только пожилая мать.

У семьи умершего актёра Александра Числова, известного также как "король эпизодов", нет возможности провести его похороны. Артист всегда жил скромно и его гонораров хватало лишь на обеспечение повседневных нужд. Об этом рассказал его близкий друг, актёр Денис Сердюков, снимавший у Числова комнату последние 15 лет.

По словам Сердюкова, единственным ценным имуществом "короля эпизодов" была квартира, которую он оставил племяннице. Из близких родственников у Числова осталась пожилая мать, но денег на похороны ни у неё, ни у близких друзей актёра нет.

Он также рассказал, что при жизни покойный хотел, чтобы его кремировали и захоронили прах на Николо-Архангельском кладбище, рядом с могилой его тёти.

— Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты — в финансовом плане, — цитирует Сердюкова "Комсомольская правда".

Ранее Лайф сообщал, что В Москве на 55-м году жизни умер актёр Александр Числов. Артист известен по множеству эпизодических ролей: он сыграл почти в 150 фильмах, в том числе в картинах "Беспредел", "Легенда № 17", "Любить по-русски — 2", сериалах "Каменская", "Участок", "Папины дочки".