Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта в Донбассе

Французский лидер поздравил коллегу с формированием нового правительства, рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и ознакомил Зеленского с итогами саммита G7.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал украинского лидера Владимира Зеленского оказать содействие урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца. Как уточнили в пресс-службе, глава Франции попросил коллегу из Незалежной приложить все возможные усилия для урегулирования конфликта.

— В течение следующих нескольких недель президенты и их советники будут находиться в тесном контакте в связи с обозначенной задачей, — отметили в сообщении.

Обращение Макрона прозвучало в преддверии саммита в "нормандском формате".

По предварительным данным, в ходе беседы французский лидер также поздравил Зеленского с формированием нового правительства, рассказал о своих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и ознакомил Зеленского с итогами саммита G7.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выразил мнение, что Зеленский не способен вести диалог с республиками Донбасса.

Похожую позицию относительно активности украинского президента в решении вопроса с Донбассом не так давно выразили и в "Оппозиционной платформе — За жизнь". На официальном сайте партии было опубликовано сообщение, обвиняющее президента Незалежной в бездействии и нежелании выполнять предвыборные обещания.