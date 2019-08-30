Депутат Рады прокомментировала своё сообщение о подготовке Порошенко к путчу

Депутат Верховной рады Лиза Богуцкая заявила, что специально засветила журналистам своё сообщение на телефоне о подготовке экс-президентом Украины Петром Порошенко путча. Также нардеп объяснила, что пошла на это из-за того, что бывший украинский лидер уже давно вынашивает планы по возвращению на пост президента страны.

— Он, конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться, — это факт, — написала парламентарий в своём фейсбуке.

Она также добавила, что не видит разницы между Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которого при обновлении украинского парламента решили оставить в должности, однако с последним допускает совместную работу во власти.

Ранее в СМИ появилось фото её переписки на заседании Верховной рады. Фоторепортёрам удалось запечатлеть текст её сообщения некоей Олёне, в котором она пишет, что Порошенко готовит путч на декабрь. При этом для совершения переворота ему необходима отставка Авакова.