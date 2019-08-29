Депутат Рады засветила переписку о "планах Порошенко" устроить госпереворот

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая оказалась в центре внимания на Украине после того, как в Сети появилось фото её переписки на заседании парламента. Как сообщает Страна.ua, в личном сообщении нардепа содержалась информация о том, что бывший президент Незалежной Пётр Порошенко якобы "готовит государственный переворот".

Фоторепортёрам удалось сфотографировать, как во время заседания парламента нового созыва Богуцкая набирает сообщение на своём телефоне. При этом на снимках виден текст, в котором она сообщает собеседнику, что "Петя в декабре будет готовить путч".

Кроме того, в сообщении Богуцкая отметила, что депутаты решили оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины, отставки которого требуют тысячи украинцев.

— Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. <...> Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч, — написала она.

Напомним, 29 августа начал работу новый украинский парламент. В ходе первого заседания действующий кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия. Владимир Зеленский уже предложил Раде кандидатуру нового главы правительства.