Большинство заболевших в США вейперов курили смеси с наркотическим веществом

Почти 90% из страдающих от лёгочных заболеваний вследствие курения электронных сигарет в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК). Такие статистические данные приводит местный департамент здравоохранения.

— Картриджи для вейпинга, содержащие ТГК, могут включать в себя химикаты или добавки, которые нам не известны, не контролируются и небезопасны. Мы настоятельно призываем не курить их, — цитирует ведомство РИА "Новости".

Отметим, на территории России тетрагидроканнабинол запрещён.

Ранее сообщалось, что в США зарегистрировали первую смерть от курения вейпа. Всего центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке заболеваемости среди курильщиков электронных сигарет. Пока зарегистрировано 193 случая в 22 штатах, причём 30 из них — на территории штата Висконсин.