Бойцам Росгвардии на массовых мероприятиях выдадут видеорегистраторы

Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами, которые будут использоваться во время массовых мероприятий и при проведении спецопераций. Об этом сообщил глава Федеральной службы Войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в интервью ТАСС.

— Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы: при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, — заявил Золотов.

Однако пока этот вопрос оснащения требует тщательной проработки как в финансовом плане, так и в правовом. По словам главы Росгвардии, ведомство подходит к этому вопросу серьёзно и взвешенно.

Ранее Лайф сообщал, что на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля один из участников бросил в бойца Росгвардии мусорную урну. В итоге Евгения Коваленко арестовали на два месяца и завели на него уголовное дело по таким статьям, как "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках".

В общей сложности по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестовано 13 человек, среди которых — и Коваленко.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.