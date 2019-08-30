В "Роскачестве" рассказали о новой опасности картошки фри для здоровья

При этом приготовление популярного у россиян продукта можно обезопасить, следуя нескольким советам экспертов.

В "Роскачестве" сообщили, что при обжаривании картофеля образуется токсичное вещество акриламид, появляющееся на фоне температуры выше 120 градусов. Чтобы минимизировать возможность его появления, эксперты дали ряд рекомендаций.

— Перед тем как жарить картошку, очистите её и подержите в воде от одного до двух часов — благодаря этому в картофеле уменьшается количество крахмала, и в результате в жареной картошке сокращается содержание акриламида, — отметили в "Роскачестве".

Также эксперты не советуют жарить и запекать картофель до коричневой корочки, достаточно будет и золотистого цвета. Кроме того, следует нарезать продукт более толстыми ломтиками, к примеру 14х14 миллиметров. Исследования показали, что в них акриламида меньше, чем в тонко нарезанном картофеле.

Основными продуктами, содержащими акриламид, являются картофель фри, чипсы, кофе, пончики и различные кондитерские изделия.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, какую опасность могут представлять продукты с рук.