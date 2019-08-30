В "Роскачестве" рассказали о новой опасности картошки фри для здоровья

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Фото © Pixabay

При этом приготовление популярного у россиян продукта можно обезопасить, следуя нескольким советам экспертов.

В "Роскачестве" сообщили, что при обжаривании картофеля образуется токсичное вещество акриламид, появляющееся на фоне температуры выше 120 градусов. Чтобы минимизировать возможность его появления, эксперты дали ряд рекомендаций.

Перед тем как жарить картошку, очистите её и подержите в воде от одного до двух часов — благодаря этому в картофеле уменьшается количество крахмала, и в результате в жареной картошке сокращается содержание акриламида, — отметили в "Роскачестве".

Также эксперты не советуют жарить и запекать картофель до коричневой корочки, достаточно будет и золотистого цвета. Кроме того, следует нарезать продукт более толстыми ломтиками, к примеру 14х14 миллиметров. Исследования показали, что в них акриламида меньше, чем в тонко нарезанном картофеле.

Основными продуктами, содержащими акриламид, являются картофель фри, чипсы, кофе, пончики и различные кондитерские изделия.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, какую опасность могут представлять продукты с рук.

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