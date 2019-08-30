Во Владивостоке выпало рекордное количество осадков за 119 лет

Сейчас уровень выпавших за последние дни дождей составляет 483 мм, что на 60 мм больше, чем в 1900 году.

В Гидрометцентре заявили, что в последние дни августа во Владивостоке выпало рекордное количество осадков с 1900 года, то есть за всю историю наблюдений.

— Текущая сумма составляет 483 мм, что уже на 60 мм больше предыдущего рекорда, установленного в августе 1900 года. Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке и 14 муниципалитетах из-за сильных осадков, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в реках Приморья произошёл значительный подъём воды. Подтоплены дороги и дома.

Напомним, вчера, 29 августа, в Приморье был объявлен режим ЧС из-за проливных дождей. Эксперты оценили ущерб от паводка во Владивостоке: он составил около 100 миллионов рублей.