В генконсульстве рассказали о студентке из Москвы, впавшей в кому в Турции

В Генконсульстве РФ в Анталье подтвердили, что 19-летняя студентка из Москвы впала в кому на турецком курорте. Дипломаты пояснили, что девушку эвакуировали в столицу. Об этом сотрудники дипмиссии сообщили на своей странице в "Фейсбуке".

— 29 августа из Аланьи в Москву была эвакуирована тяжелобольная россиянка 2000 г.р., ранее доставленная в одно из медицинских учреждений Аланьи в результате несчастного случая в городском аквапарке, — сообщили дипломаты.

Перелёт был организован за счёт средств страхового лимита. Сейчас она находится в одном из столичных медцентров для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка плавала в бассейне в водном парке развлечений Sealanya Seapark в маске и с трубкой. Однако в какой-то момент начала тонуть. Отдыхающим удалось вытащить москвичку из воды, но она была без сознания. С 22 августа она в коме.