На Украине провели учения на случай прекращения транзита российского газа

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" провели учения по отработке действий служб в случае полного прекращения транзита газа из России с 1 января будущего года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В ходе учений было отработано несколько сценариев, также был разработан план действий на отопительный сезон. В "Укртрансгазе" заявили, что система готова к стабильной работе.

Ранее глава "Нафтогаза" предложил украинцам запастись газом на зиму, а в Киеве похвалились сокращением поставок дизтоплива из России.