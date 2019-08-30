У утонувшего в Москве-реке бизнесмена были миллионные долги

Собираясь утром на работу, Щепетьев надел часы Rolex, семейную реликвию. Когда тело достали из воды, часов уже не было.

Президент компании Global Safe Group Денис Щепетьев, чьё тело 30 августа выловили из Москвы-реки, имел миллионные долги. Об этом Лайфу рассказал источник, близкий к следствию.

В последнее время бизнесмен конфликтовал с конкурентами и проиграл судебную тяжбу, после чего его счета были арестованы. Как стало известно Лайфу, бизнесмену часто угрожали, причём эти угрозы поступали от знакомых лиц.

Ночью перед смертью Щепетьев был в плохом настроении и говорил, что не знает, как жить дальше. Утром же он ушёл на работу, надев семейную реликвию — часы Rolex. Когда тело достали из воды, их на нём не было.