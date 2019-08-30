У утонувшего в Москве-реке бизнесмена были миллионные долги

Президент компании Global Safe Group Денис Щепетьев, чьё тело 30 августа выловили из Москвы-реки, имел миллионные долги. Об этом Лайфу рассказал источник, близкий к следствию.
В последнее время бизнесмен конфликтовал с конкурентами и проиграл судебную тяжбу, после чего его счета были арестованы. Как стало известно Лайфу, бизнесмену часто угрожали, причём эти угрозы поступали от знакомых лиц.
Ночью перед смертью Щепетьев был в плохом настроении и говорил, что не знает, как жить дальше. Утром же он ушёл на работу, надев семейную реликвию — часы Rolex. Когда тело достали из воды, их на нём не было.