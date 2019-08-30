Жительницу Сочи обвинили в смерти двухмесячного сына от дистрофии

34-летней жительнице Сочи предъявили обвинения в причинении своему малолетнему сыну смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
В апреле женщина родила ребёнка в своём съёмном жилье в посёлке Верхнеармянская Хобза. Родители не обратились к медикам, чтобы те осмотрели младенца и диагностировали возможные заболевания.
— 23 июня состояние ребёнка ухудшилось, он стал отказываться от пищи, но, несмотря на это, женщина не обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение. Вечером 25 июня в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители доставили его в больницу, — говорится в сообщении.
Ребёнок слишком поздно оказался у врачей, его не смогли спасти. Младенец умер в больнице от дистрофии внутренних органов.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, накануне, 29 августа, на Кубани задержали мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве падчерицы. Он избил четырёхлетнюю девочку, а врачам сообщил, что она упала с лестницы.
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