Новак заявил, что Россия готова к переговорам по газу с Украиной и ЕС в сентябре

Дата проведения переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС будет определена в ближайшее время. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

— У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии, господина Шефчовича, встретиться. Там или 16 сентября, или, может быть, какие-то другие даты, — заявил глава Минэнерго.

Министр добавил, что предложенные даты не вызывают у российской стороны возражений. Предыдущие переговоры на уровне глав министерств состоялись в середине 2018 года.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце текущего года. Россия намерена к этому моменту запустить газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток — 2".

Ранее на Украине провели учения на случай прекращения транзита российского газа. В Незалежной отметили, что система готова к стабильной работе.