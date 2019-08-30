Новый генпрокурор Украины требует "крови в правовом смысле"

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и таким способом вернуть максимальный объём украденных активов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
— Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должно быть найдено и возвращено стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы, — сказал Рябошапка.
Напомним, сегодня, 30 августа, Владимир Зеленский назначил новым генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
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