Школьные каникулы предложили сделать семь раз в году

Правда, осенние и весенние каникулы по новой схеме придётся отменить — по расписанию останутся только новогодние и летние.

Схему каникул для школьников предлагают изменить. По новой инициативе Национального родительского комитета отдыхать школьники будут одну неделю через пять — итого семь раз за год.

— Эта модель успешно апробирована в ряде московских школ. Очень хорошая практика, при которой дети не успевают сильно устать и отдыхают своевременно, — цитирует портал U R A.ru председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец.

Однако, следуя этой схеме, из расписания учебного года предстоит убрать осенние и весенние каникулы.

При этом Волынец раскритиковала идею депутата Василия Власова о продлении осенних каникул до октября. По её мнению, таким образом школьники ещё больше отвлекутся от учёбы, ведь у них будет дополнительное время на подработку и на отдых.

— Это безумная идея, с помощью которой депутат пытается словить хайп и заигрывает перед будущим электоратом, — заявила Волынец.

С ней согласен и заслуженный учитель РФ доктор педагогических наук Евгений Ямбург. В разговоре с Лайфом он объяснил, почему идея длинных каникул вредна и для детей, и для учебного процесса.