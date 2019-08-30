МИД Южной Осетии обвинил Грузию в захвате полезных ископаемых

По версии южно-осетинских властей, Тбилиси будет добывать и распродавать природные богатства в интересах международных корпораций.

Министр иностранных дел Южной Осетии заявил, что действия грузинских властей на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых и передачу их зарубежным покупателям.

— Территория, о которой идёт речь, с давних времён известна производством талька, мраморной крошки, и вообще, именно это ущелье изобилует запасами мрамора, серпентинита, барита, нефрита, не говоря уже о промышленных залежах глины и целых массивов ценных пород дерева... Подозреваю, что грузинское правительство нашло инвестора, которому были переданы эти земли под гарантии безопасности ведения бизнеса, — цитирует Медоева Р И А "Новости".

Министр также отметил, что в операции были задействованы полицейские силы Грузии. В реализации оказывала помощь Служба безопасности Грузии под прикрытием дипломатов — участников грузино-осетинского переговорного процесса с подключением механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, обеспечивая политическое сопровождение.

Он также соотносит "стоическое молчание обычно гиперактивных грузинских СМИ" с желанием правительства не допустить огласки операции. Грузинское население, по его словам, и без того болезненно реагирует на продажу земель и ресурсов каким-либо иностранным инвесторам.

— Налицо абсолютно безнравственный принцип ведения бизнеса, которым пользуются международные корпорации в различных регионах мира, их не интересует ни осетинское население, ни тем более судьба той же Грузии. Главная их цель на всех континентах — контроль над ресурсами и извлечение прибыли, — считает министр.

Медоев также обвинил грузинскую сторону в лицемерии и доведении дела до "разжигания новой войны в угоду чьим-то корыстным интересам".

Об угрозе со стороны Грузии власти республики Южная Осетия сообщили 28 августа. По их данным, полицейские соседнего государства установили блокпост на территории независимой республики в районе села Цнелис. В МИД России сочли действия грузинской стороны угрозой эскалации конфликта.