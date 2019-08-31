Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с осквернением памятника Коневу

Вице-премьер и министр МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что историей должны заниматься историки, а не политики. Так он прокомментировал дискуссию вокруг инцидента с актом вандализма в отношении памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

— Я уже давно говорю, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, — написал Гамачек в сети Twitter.

Отметим, ранее власти района Прага-6, где расположен монумент, распорядились закрыть осквернённый вандалами памятник брезентом вместо того, чтобы очистить его от краски.

Призыв к политикам Чехии откликнуться и осудить поведение пражских властей написал в сети Twitter и пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.

— Призываю всех порядочных людей: давайте воспротивимся этому злу, которое плюёт в жертвы нацизма, которое оскорбляет жертвы холокоста! Снова призываю полицию и прокуратуру: начните действовать! Призываю политиков: не молчите! — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, неизвестные осквернили постамент в ночь с 21 на 22 августа. В Посольстве РФ в Чехии раскритиковали отказ местной администрации привести памятник в надлежащий вид. Российские дипломаты напомнили, что монумент установили в память о солдатах и офицерах Красной армии, отдавших жизнь за освобождение Чехии.