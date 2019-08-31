Гренландский депутат призвал пересмотреть предложение Трампа о покупке острова

В Гренландии призвали обратить внимание на намерения президента США Дональда Трампа купить этот остров у Дании. Рассмотреть предложение американского лидера призывает депутат парламента Гренландии Пеле Броберг.

Как он заявил в своём письме, опубликованном на сайте партии "Налерак", принятие предложения Трампа позволит жителям острова обрести независимость от Дании. По его словам, контроль со стороны Дании — это прямое нарушение документа ООН от 1953 года об упразднении колоний.

Броберг также добавил, что уже сейчас США, по факту, обеспечивают безопасность острова. А после заключения о сотрудничестве Америка начнёт ещё и перечислять острову крупные дотации.

— За разрешение содержать базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон (около 600 миллионов долларов. — Прим. Лайфа), — заявил депутат.

Ранее Лайф публиковал материал о том, почему Трамп хочет заполучить в свои владения Гренландию.