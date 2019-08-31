СМИ: Сирийская армия прекратит наступление в провинции Идлиб

Командование Вооружёнными силами Сирии согласилось временно прекратить огонь в провинции Идлиб, в которой расположена северная зона деэскалации.

— Сирийская армия прекратит огонь в северной зоне деэскалации с 06:00 мск субботы, однако сохраняет за собой право отвечать на любое нарушение перемирия со стороны террористов, — сообщил SANA представитель военного ведомства.

Российский Центр по примирению враждующих сторон, который входит в состав Минобороны РФ, призвал глав незаконных вооружённых формирований, находящихся в сирийском Идлибе, отказаться от проведения вооружённых провокаций, а также присоединиться к процессу мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что сирийской армии удалось захватить крупнейшую базу террористов в провинции Идлиб. Благодаря этому удалось открыть гуманитарный коридор.