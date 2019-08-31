Трамп уклонился от ответа на вопрос о военной помощи Украине

Американский лидер Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов о его планах в отношении военной помощи Незалежной. Как сообщает ТАСС, американского лидера попросили прокомментировать сообщения ряда СМИ о возможном прекращении поддержки Киева.

— Мы обсуждаем Украину прямо сейчас, — неопределённо ответил президент США перед отправлением в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

При этом Дональд Трамп отметил, что ранее намеревался провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Польше, но позднее был вынужден отменить поездку.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что Трамп собирается пересмотреть размеры военной помощи Украине. Также поступали сообщения о том, что глава Белого дома рассматривает вопрос о возможности остановки военной помощи Незалежной.