Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребёнка призналась в его убийстве

Во время допроса 28-летняя подозреваемая рассказала, где закопала тело своего малыша.

Мать годовалого мальчика Тимура из башкирского села Исмаилово, тело которого нашли ранее после нескольких дней поисков, призналась в его убийстве. Как сообщает СУ СК России по республике, женщина задержана.

— Ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребёнка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его, — рассказали в республиканском СУ СКР.

Во время допроса 28-летняя женщина призналась в содеянном и указала на место нахождения тела малыша. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Как сообщал Лайф, в течение двух дней жители Башкирии искали мальчика Тимура, который пропал при загадочных обстоятельствах. Мать утверждала, что малыш ночью исчез из своей колыбели. Сегодня утром стало известно, что годовалого Тимура нашли мёртвым.