Политолог заявил, что протесты в Москве "сдулись"

Так, сегодня, по данным ГУ МВД РФ по г. Москве, на акцию в столице вышло лишь около 750 человек.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью Лайфу выразил уверенность, что уменьшение участников несогласованных акций в Москве показывает, что "протест сдувается", люди понимают бесперспективность лидеров протеста.

— Сегодняшний процесс сдулся. Сегодня мы наблюдаем минимальное участие, люди не понимают, зачем им идти и куда, в поддержку кого им идти. Поэтому и вышло на улицу так мало людей, это ещё говорит о том, что летнее безумие, охватившее некоторую категорию лиц, проходит — и люди начинают трезво отдавать себе отчёт в том, что идти за Любовь Соболь в СИЗО как-то бесперспективно и бессмысленно, — заявил политолог.

— В ближайшее время нет никакого сомнения, что протест уже сдувается, я думаю, что некоторые требования протестующих будут учтены при подготовке к будущим выборам, опять же, опыт протестов лишним не бывает, — заявил Данилин.

Ранее Данилин заявлял, что кандидаты в Мосгордуму, которых летом поддерживали митингующие в Москве, заранее не надеялись собрать подписи и готовились к протестным акциям.

Напомним, по данным столичного ГУ МВД России, на сегодняшнюю несогласованную акцию в центре Москвы вышло лишь около 750 человек.