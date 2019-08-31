В полиции насчитали 750 участников несогласованной акции в Москве

В ГУ МВД РФ ранее призывали организаторов этого собрания отказаться от его проведения, а граждан — от участия в нём.

В акции протеста, которая проходит сегодня в центре Москвы вопреки тому, что она не согласована властями столицы, принимает участие около 750 человек. Об этом сообщили в столичном управлении ГУ МВД РФ.

— В центре Москвы в несогласованном властями города публичном мероприятии принимает участие около 750 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Московская полиция призвала организаторов несогласованной акции 31 августа отказаться от её проведения, а граждан — воздержаться от участия в мероприятии.

Напомним, этим летом ряд кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму. В их подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и не пытаться законным путём попасть на выборы, а организовывать акции протеста.

Глава Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая в разговоре с Лайфом заявила, что призывы представителей оппозиции провести несанкционированный митинг 31 августа, в преддверии Дня знаний, — это безответственно.