Появилось видео крушения автожира в водохранилище в Подмосковье

В Сети появилось видео с моментом крушения автожира в водохранилище в Долгопрудном. Всё случилось буквально за пару секунд. За кадром — летательное средство сталкивается с каким-то препятствием. Предположительно, с линией электропередачи. Несущий винт разваливается, автожир падает в воду с высоты нескольких десятков метров.
По предварительным данным, на борту было три человека — двое взрослых и ребёнок. Живы ли они, пока не известно.
Отметим, это уже второе крушение в Подмосковье за сегодняшний день. Ранее под Клином упал вертолёт. Пилот погиб, его несовершеннолетняя пассажирка с серьёзным травмами госпитализирована. В больницу из-за переживаний попала и её мать.
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