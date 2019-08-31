Появилось видео крушения автожира в водохранилище в Подмосковье

Небольшое летательное средство на этих кадрах резко клюёт носом, винт аппарата разваливается, и оно падает.

В Сети появилось видео с моментом крушения автожира в водохранилище в Долгопрудном. Всё случилось буквально за пару секунд. За кадром — летательное средство сталкивается с каким-то препятствием. Предположительно, с линией электропередачи. Несущий винт разваливается, автожир падает в воду с высоты нескольких десятков метров.

По предварительным данным, на борту было три человека — двое взрослых и ребёнок. Живы ли они, пока не известно.

Отметим, это уже второе крушение в Подмосковье за сегодняшний день. Ранее под Клином упал вертолёт. Пилот погиб, его несовершеннолетняя пассажирка с серьёзным травмами госпитализирована. В больницу из-за переживаний попала и её мать.