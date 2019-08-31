Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал в России миллиард рублей

С 8 августа ленту "Однажды... в Голливуде" посмотрело три миллиона российских зрителей.

Фильм "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, прокат которого стартовал в России 8 августа, собрал один миллиард рублей. Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

С 2004 года ни один фильм американского режиссёра не приближался к такому показателю в России. Его посмотрело три миллиона зрителей. Даже не учитывая инфляцию, ленту "Однажды... в Голливуде" можно считать самой успешной в российском прокате.

"Омерзительная восьмёрка" Тарантино, которая вышла в 2016 году, в России собрала 400,8 миллиона рублей, "Джанго освобождённый" (2013 год) — 484,3 миллиона рублей, "Бесславные ублюдки" (2009 год) — 192,1 миллиона рублей, "Город грехов" (2005 год) — 59,4 миллиона рублей, "Убить Билла: фильм второй" (2004 год) — 88,8 миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал, что Квентин Тарантино впервые станет отцом.