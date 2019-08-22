Квентин Тарантино впервые станет отцом

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Режиссёр Квентин Тарантино. Фото © Кинопоиск

Долгое время режиссёр не хотел заводить детей, поскольку хотел посвятить себя кинопроизводству.

Режиссёр Квентин Тарантино и его супруга Даниэла впервые станут родителями. Об этом пара заявила журналу People.

Даниэла и Квентин рады сообщить, что ждут ребёнка, — сообщает издание.

Примечательно, что долгое время 56-летний Квентин Тарантино не хотел заводить детей, заявляя, что намерен посвятить себя созданию фильмов.

Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году. 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе. По словам Тарантино, он долгое время оставался холостяком, потому что "ждал идеальную женщину".

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