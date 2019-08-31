Пропал председатель Российско-Кыргызского фонда развития, переплывавший озеро

Из-за начавшегося шторма сопровождавшие Эркина Асрандиева, которые находились в лодке, потеряли его из виду.

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев исчез во время попытки переплыть озеро Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

— При попытке переплыть озеро Иссык-Куль пропал председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, Асрандиев 31 августа, в День независимости Киргизии, попытался переплыть озеро Иссык-Куль на байдарке, отправившись в заплыв с северного на южный берег. Его на лодке сопровождали несколько спасателей и медиков. Из-за начавшегося шторма Асрандиева потеряли из виду.

Как сообщили в МЧС, в поисковых работах задействованы два водолаза и восемь спасателей.

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