Пропавший в Башкирии годовалый ребёнок найден мёртвым

Поиски пропавшего годовалого мальчика Тимура из башкирского села Исмаилово, которого на протяжении нескольких дней пытались найти сотрудники полиции, МЧС и волонтёры, завершены. Ребёнок обнаружен мёртвым. Об этом сообщил координатор группы поиска пропавших детей в Башкирии Павел Нестеров.

— Найден, погиб, — коротко написал волонтёр на странице профильной группы в соцсети.

Как сообщал Лайф, в течение двух дней жители Башкирии искали мальчика Тимура, который пропал при загадочных обстоятельствах из своей колыбели дома 29 августа. Под подозрением в исчезновении мальчика находились родители Тимура. Однако позднее у отца было обнаружено алиби. Следственные мероприятия продолжаются в отношении матери мальчика, которая и сообщила об исчезновении сына.