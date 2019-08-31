Зеленский рассказал о дружбе Украины и Польши на примере керосиновой лампы

Он также выразил уверенность, что страны могут иметь не только значительные перспективы, но и "стратегическое измерение".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о выдающихся перспективах польско-украинского сотрудничества президенту Польши Анджею Дуде на примере изобретения керосиновой лампы, сообщает ТАСС.

— В 1853 году во Львове Игнаций Лукасевич и Ян Зег изобрели керосиновую лампу. Это значительный пример того, что, когда поляки и украинцы работают плечом к плечу, в этом мире становится значительно светлее, — сказал украинский президент.

Как считает Зеленский, этот пример является ещё одним доказательством возможности достижения значительных результатов в рамках сотрудничества Украины и Польши.

Он также выразил уверенность, что Украина и Польша могут иметь не только значительные перспективы, но и "стратегическое измерение".

Дуда в свою очередь с улыбкой отреагировал на слова Зеленского.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил польского лидера за приглашение и подчеркнул, что между ними прошёл "очень приятный разговор".

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Бывший украинский лидер Пётр Порошенко попросил своего преемника рассказать Европе о "российской угрозе" во время пребывания в Варшаве.