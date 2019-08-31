Зеленский: Украина не будет стоять с протянутой рукой перед США

Он также заявил о понимании того, что доверия к правоохранительной системе в стране нет.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть сильным государством и не будет стоять с протянутой рукой перед США. Об этом он сказал интервью по случаю 100 дней президентства, трансляцию вёл канал "1+1".

— Мы не будем стоять с протянутой рукой (перед США. — Прим. Лайфа), мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешёвые деньги, — сказал лидер Незалежной.

Зеленский заявил о понимании того, что доверия к правоохранительной системе нет, однако он "будет рад над этим работать". Он также добавил, что Украина должна быть сильной, независимой страной, которая вызывает гордость у своего народа.

— И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать", — нет, мы нормальная страна, у нас просто идёт война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки, — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что США "откровенно поддерживают Украину", а она в свою очередь рассчитывает на помощь в вопросах международных отношений и прекращения войны в стране.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил о запланированных переговорах американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они пройдут в Варшаве, куда ранее прибыл Зеленский с официальным визитом.