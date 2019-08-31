Учёные рассказали о пользе орехов при сердечно-сосудистых заболеваниях

Регулярное употребление орехов может на 17% снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сказано вкладе, представленном в субботу, 31 августа, на конгрессе Европейского общества кардиологов.
По данным исследования, проведённого в Иране, добавление орехов в рацион по меньшей мере два раза в неделю значительно снижает риск летального исхода при инфаркте, сердечном приступе и различных сердечно-сосудистых заболеваниях. При этом в документе отмечается, что наиболее полезными являются свежие сырые орехи.
— Орехи — прекрасный источник ненасыщенных жиров, при этом содержание насыщенных жиров в них невелико, — отмечают авторы исследования.
По данным иранского учёного доктора Нушина Мохаммадифарда, чьи слова приводятся в докладе, орехи содержат много белка, минералов, витаминов, клетчатки, фитостеринов и полифенолов, которые очень полезны для работы сердца.
Европейское общество кардиологов советует каждый день съедать по 30 граммов несолёных орехов, однако призывает не забывать о высокой энергетической ценности этого продукта и следить за его свежестью.
Ранее кардиологи связалиост числа инфарктов с расширением сетей фастфуда.
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