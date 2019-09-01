Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства. Об этом он сообщил в интервью каналу "1+1".

— Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России, — сказал он.

Второй телефонный разговор президентов России и Украины состоялся 7 августа.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что МИД Украины пытался помешать провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он сообщил, что они с российским лидером условились провести диалог в ходе встречи "нормандской четвёрки".