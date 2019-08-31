Зеленский заявил, что МИД Украины пытался помешать переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Министерство иностранных дел страны, сформированное при экс-лидере Петре Порошенко, пыталось помешать ему общаться с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Зеленского, во всём ведомстве царила "напряжённая атмосфера".
— Они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это политический вопрос, для меня — человеческий, — сказал глава Незалежной в интервью каналу "1+1".
Зеленский добавил, что в ведомстве боялись, что украинские моряки могут вернуться на родину после переговоров с Путиным.
Он также отметил, что условился с российским лидером провести новые переговоры в ходе встречи "нормандской четвёрки". По словам украинского президента, в присутствии западных лидеров стороны могут "договориться и подписаться, что самое важное".
Напомним, 29 августа начал работу новый парламент Украины. В ходе заседания действующий Кабмин страны во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия.
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