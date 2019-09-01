Дуда заявил о договоре Гитлера и Сталина "уничтожить" Польшу

В связи с этим он призвал страны Запада с помощью средств дипломатии ответить на "агрессивную политику" России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что после заключения договора с нацистской Германией в 1939 году Советский Союз "захватил" Польшу. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Польский лидер заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова — Риббентропа договорились, что "уничтожат" Польшу, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла на территорию Польши.

— Россия до сих пор ведёт себя так, как будто ничего об этом не знает, —сказал Дуда.

Также Дуда заявил, что Польша не получила свободу после завершения войны, а стала "заложником коммунизма", "коммунистический режим" якобы преследовал, сажал в тюрьмы и казнил поляков до 1960-х годов.

Кроме того, Дуда обвинил Россию в якобы продолжении "агрессивной политики" и сегодня, возложив вину за конфликты в Грузии и на Украине на Москву.

В связи с этим он призвал страны Запада с помощью средств дипломатии ответить на "агрессивную политику" России, а также остановить "Северный поток — 2", который, по его словам, "опасен" для Европы.

Он также заявил о намерении активно поддержать значительное увеличение числа американских и немецких военных в Польше, а также о том, что будет стремиться к формированию в стране не только "Форта Трампа", но и "Форта Меркель".

Ранее власти Польши отправили приглашение Правительству Германии принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны. Однако такого же предложения России не поступало.