Дуда заявил о договоре Гитлера и Сталина "уничтожить" Польшу

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Президент Польши Анджей Дуда. Фото © MICHAEL REYNOLDS / EPA / TASS

В связи с этим он призвал страны Запада с помощью средств дипломатии ответить на "агрессивную политику" России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что после заключения договора с нацистской Германией в 1939 году Советский Союз "захватил" Польшу. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Польский лидер заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова — Риббентропа договорились, что "уничтожат" Польшу, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла на территорию Польши.

Россия до сих пор ведёт себя так, как будто ничего об этом не знает, —сказал Дуда.

Также Дуда заявил, что Польша не получила свободу после завершения войны, а стала "заложником коммунизма", "коммунистический режим" якобы преследовал, сажал в тюрьмы и казнил поляков до 1960-х годов.

Кроме того, Дуда обвинил Россию в якобы продолжении "агрессивной политики" и сегодня, возложив вину за конфликты в Грузии и на Украине на Москву.

В связи с этим он призвал страны Запада с помощью средств дипломатии ответить на "агрессивную политику" России, а также остановить "Северный поток — 2", который, по его словам, "опасен" для Европы.

Он также заявил о намерении активно поддержать значительное увеличение числа американских и немецких военных в Польше, а также о том, что будет стремиться к формированию в стране не только "Форта Трампа", но и "Форта Меркель".

Ранее власти Польши отправили приглашение Правительству Германии принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны. Однако такого же предложения России не поступало.

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