Штайнмайер: Германия не забудет своей ответственности за мировую войну

На мероприятии, посвящённом 80-летию со дня начала Второй мировой войны, проходящем сегодня в Польше, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия принимает на себя ответственность за преступления военных лет.

— Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений, — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что события 1939 года являются геноцидом, который допустили немцы, и "этого забыть нельзя".

Его польский коллега Анджей Дуда, также выступавший в городе Велюнь на памятных мероприятиях, отметил, что началом Второй мировой войны стало военное преступление.

— Люди не могли предположить, что соседи с западной границы прилетят и сбросят бомбы на город, где не было никакой армии или военных инсталляций, — сказал польский лидер.

По его словам, обо всём этом стоит помнить для того, чтобы "никогда в мире уже больше не повторилось" подобных событий.

Ранее Лайф сообщал, что Дуда заявил о договоре Гитлера и Сталина "уничтожить" Польшу.