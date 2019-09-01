Штайнмайер: Германия не забудет своей ответственности за мировую войну

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Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Kremlin

На мероприятии, посвящённом 80-летию со дня начала Второй мировой войны, проходящем сегодня в Польше, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия принимает на себя ответственность за преступления военных лет.

Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений, — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что события 1939 года являются геноцидом, который допустили немцы, и "этого забыть нельзя".

Его польский коллега Анджей Дуда, также выступавший в городе Велюнь на памятных мероприятиях, отметил, что началом Второй мировой войны стало военное преступление.

Люди не могли предположить, что соседи с западной границы прилетят и сбросят бомбы на город, где не было никакой армии или военных инсталляций, — сказал польский лидер.

По его словам, обо всём этом стоит помнить для того, чтобы "никогда в мире уже больше не повторилось" подобных событий.

Ранее Лайф сообщал, что Дуда заявил о договоре Гитлера и Сталина "уничтожить" Польшу.

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