Кэмерон решил сделать из шестой части "Терминатора" трилогию

По мнению канадского режиссёра, именно за это время можно рассказать зрителю отличную историю.

Кинорежиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что намерен сделать из шестой части франшизы "Терминатор" трилогию. По его словам, эта мысль пришла к нему, когда он разрабатывал сценарий, который "не разочарует" исполнительницу роли Сары Коннор Линду Хэмилтон.

На создание истории нового "Терминатора" ушло несколько недель. Когда сюжет сформировался, стало ясно, что одного фильма будет недостаточно.

— Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трёх фильмов. Такой вариант позволит нам представить зрителям отличную историю, — передаёт портал Deadline его слова.

Режиссёр отметил, что судьба трилогии зависит от коммерческого успеха "Тёмных судеб".

Ранее Лайф показал трейлер нового "Терминатора" с Сарой Коннор. Начало проката фильма "Тёмные судьбы" запланировано на 31 октября 2019 года.