В Минздраве Турции объяснили, зачем вырезали органы умершей 16-летней россиянки

Турецкие чиновники заверили, что врачи вовремя оказали всю необходимую помощь девушке.

В Управлении здравоохранения турецкой Антальи заявили, что изъяли матку и яичники 16-летней красноярки, умершей в местной больнице, для судебной экспертизы. По словам турецких чиновников, в животе девушки заметили большое скопление жидкости.

— При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведённого областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи, — передаёт ТВК сообщение иностранного ведомства.

В Минздраве Турции отметили, что изъятые органы и ткани, согласно с действующим положением закона об учреждении судебной медицины, будут храниться в течение года. Турецкая сторона также подчеркнула, что врачи провели все необходимые медицинские процедуры вовремя, но не смогли спасти девушку.

Напомним, 16-летняя красноярка Софья Л. умерла в частной клинике в Турции. У девушки была резкая боль в животе. Родители заявляют, что турецкие врачи продержали подростка в больнице девять часов и не оказали ей необходимой помощи. При этом, по их словам, тело девушки доставили на родину без нескольких внутренних органов.